Coche choca contra la policía en la barricada del Capitolio; oficial asesinado

El sospechoso murió en un hospital, dijeron las autoridades. Ambos agentes fueron hospitalizados y uno de ellos "sucumbió a sus heridas", dijo a los periodistas el jefe interino de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman.

Pittman no identificó al oficial asesinado ni al sospechoso. Las autoridades dijeron que ya no había una amenaza en curso y que el ataque no parecía estar relacionado con el terrorismo. Tampoco hubo una conexión inmediata aparente entre el accidente del viernes y los disturbios del 6 de enero.

El accidente y el tiroteo ocurrieron en un control de seguridad cerca del Capitolio mientras el Congreso estaba en receso. Se produce cuando la región de Washington permanece nerviosa casi tres meses después de que una turba de insurrectos armados irrumpiera en el Capitolio mientras el Congreso votaba para certificar la victoria presidencial de Joe Biden.

Cinco personas murieron en el motín del 6 de enero, incluido el oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick, quien se encontraba entre una fuerza muy superada en número que intentaba luchar contra los insurrectos que apoyaban el intento del expresidente Donald Trump de revertir las elecciones. Las autoridades instalaron una valla perimetral alta alrededor del Capitolio y durante meses restringieron el tráfico en las carreteras más cercanas al edificio, pero han comenzado a retirar algunas de las medidas de emergencia en las últimas semanas.

No hubo una conexión inmediata aparente entre el 6 de enero y el accidente del viernes. Pittman dijo que el sospechoso no parecía haber estado en el radar de la policía. Pero el incidente subraya que el edificio y el campus siguen siendo objetivos potenciales de violencia. Ocurrió a unas 100 yardas (91 metros) de la entrada del edificio en el lado del Senado del Capitolio.

Los senadores y el personal suelen utilizar el puesto de control de seguridad durante la semana, pero los legisladores no están en el recreo. Recientemente se removió la cerca que impedía el tránsito vehicular cerca de esa área.

Los funcionarios dijeron inicialmente que el sospechoso estaba siendo trasladado al hospital en estado crítico. Uno de los agentes que resultó herido fue trasladado en vehículo policial al hospital; el otro estaba siendo transportado por equipos médicos de emergencia, dijeron los funcionarios.

El complejo del Capitolio de EE. UU. Se cerró después del tiroteo y se le dijo al personal que no podían entrar ni salir de los edificios. El video mostró a las tropas de la Guardia Nacional movilizándose cerca del área del accidente.

El video publicado en línea mostró un sedán de color oscuro chocado contra la barrera de un vehículo y un policía K-9 inspeccionando el vehículo. Se podía ver a los agentes del orden y los paramédicos cuidando al menos a una persona no identificada.