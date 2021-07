Cocca quiere dar primer triunfo a La Fiel

Por tal razón, Diego Cocca quiere brindar a su público la primera victoria del Grita México A21, al tiempo que les solicita obedecer las solicitudes de las autoridades para así volver a la normalidad lo más pronto posible.

"No sólo (recomiendo) a la afición sino a toda la gente, hay que cuidarse, esto no se termina, hay rebrotes, hay que tomar conciencia, hay que apoyar la medida, la manera de apoyar es dando el ejemplo para que esto no avance y podamos regresar al 50 por ciento, y terminar el torneo con toda la capacidad de la gente para darle una alegría".

"(Como equipo nos cuidamos) primero tomando conciencia, hay que cuidarnos como grupo, somos una familia no sólo un equipo de futbol. La Liga también nos ayuda, cada semana tenemos pruebas para ver si alguien está mal, es algo que lo tenemos muy hablado, entiendo que la sociedad se va perdiendo, pero nosotros debemos tomar conciencia", dijo en conferencia de prensa el técnico rojinegro.

Tras el empate de 0-0 ante los Pumas en la fecha 1 en calidad de visitante, ahora Cocca alista a su equipo para obtener sus primeros 3 puntos del certamen ante Bravos.

La idea de Cocca es ir al ataque, aunque aclara que los 2 refuerzos argentinos Franco Troyansky y Gonzalo Maroni todavía están en proceso de adaptación, por lo cual es posible que inicien de nuevo en la banca, a excepción del colombiano Julián Quiñones, quien está en mejores condiciones.

"Siempre está en mi cabeza la posibilidad de cambios, en líneas generales el equipo funciona bien, debemos encontrar al jugador que esté en su mejor momento. Los refuerzos salvo Julián, quien llegó al inicio de la pretemporada, los demás llegaron más tarde y necesitan un proceso de adaptación, ya tuvieron unos minutos, les daremos más, pero cuando estén en condiciones seguramente van a competir a la par de sus compañeros.

"El objetivo es mejorar, el torneo pasado arrancamos mal, perdimos los 3 primeros partidos, había que construir desde ese lugar, y se terminó con un buen torneo. Eso ya lo tenemos, ya está firme, ahora la etapa es atacar más, soltarnos, tener más variantes, eso es una herramienta muy interesante como técnico, se ha visto que contra Pumas al mandar centros había cuatro o cinco jugadores pisando el área rival", estableció el timonel.