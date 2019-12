Cobran segunda vez su ´68 y más´

Ya es la segunda vez que cobran sus prestaciones denominadas 68 y más que otorga el gobierno de la República a las personas de la tercera edad.

Algunos en su mayoría ya van dos veces que cobran esta remuneración que les ayudará en sus gastos personales, tales como alimentos y ropa principalmente.

Largas filas se hacen en la oficina de Telégrafos de México de adultos de la tercera edad que van a cobrar sus prestaciones del 68 y más otorgadas por el Gobierno Federal.

Personas con bastones y a paso lento se enfilan a la ventanilla para recibir dos mil 800 pesos que les entregan de parte de la administración gubernamental. Las personas entrevistadas que no quisieron dar su nombre, "porque no me gusta salir en el periódico" dijeron algunas, pero que coincidieron en que es un beneficio que antes no contaban, pero que hoy en día es muy útil para resolver algunas carencias en el hogar.

Afortunadamente el clima de este viernes fue benigno que propició que fueran decenas de personas a cobrar sus prestaciones que concede el gobierno federal a los adultos mayores.