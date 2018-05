Cobran multas; no dan recibos

Valle Hermoso, Tam.- "Pague mi infracción por pasarme un semáforo en rojo, me cobraron más de 500 pesos pero no me dieron ningún recibo en la base de la Policía Vial, un amigo me comentó que deberían de darme el recibo, de lo contrario existen dudas en lo que se hace con todas las infracciones", dijo Emanuel, un habitante de la colonia Eduardo Chávez, quien solicitó a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto.