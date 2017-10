Cobra auge la búsqueda de migrantes. Se convierte en programa nacional

McAllen, Tx.- El Programa para la Búsqueda de Migrantes Desaparecidos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, implementado en el sur de Texas, ha cobrado fuerza e importancia, convirtiéndose en un programa nacional.

Se trata de los esfuerzos de búsqueda y rescate para inmigrantes perdidos o abandonados a su suerte por contrabandistas sin escrúpulos.

En el pasado las personas que no tenían noticias de algún familiar que se había aventurado de manera ilegal a ingresar a Estados Unidos tenían que llamar a varias partes, a las oficinas del sheriff, a los departamentos de Policía, a los consulados, a las organizaciones no gubernamentales, o incluso a la patrulla fronteriza, pero ahora con la expansión del Programa para la Búsqueda de Migrantes Desaparecidos existen más opciones para tratar de encontrar a inmigrantes de los que no se sabe nada.

Lo que comenzó como un pequeño esfuerzo ahora es una operación a gran escala para encontrar personas desaparecidas, luego del incremento en el número de muertes, principalmente en el área del condado Brooks.

Adicionalmente las autoridades señalan que cuando los inmigrantes que se aventuran al peligro de ingresar de forma ilegal al país se encuentren perdidos o situaciones de peligro, hablen inmediatamente al 911 para poder rescatarlos antes de que sea demasiado tarde.

PROGRAMA. Cobra importancia el Programa para la Búsqueda de Migrantes Desaparecidos.