Cobra nuevamente contratos, Comapa

Tampico, Tam.

Pese a que los locatarios de los Mercados de Tampico ya tenían contratos con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ahora que fue reconstruido el Centro de Abasto el organismo pretende cobrarles un nuevo servicio y este oscila en los 12 mil pesos.

Gloria Zubieta Sánchez, presidenta de la Unión de Locatarios Unidos por los Mercados de Tampico, informó lo anterior y señala que la Comapa les envió un aviso en el que les exigen un nuevo contrato del servicio de agua y que tienen que pagar 6,170 pesos como anticipo de contratación y otra cantidad igual en un término no mayor a 3 meses.

Zubieta Sánchez mencionó que les resulta inconcebible para ellos pues aseguran que el organismo les prometió que les respetarían los contratos que tenían en el viejo mercado.

Con esto demuestran la falta de sensibilidad del gerente de la Comapa Jorge Federico Rivera Schotte, "no toma en cuenta que no tenemos ventas, la crisis, pero sobre todo no tienen palabra".

"Nos acaban de avisar de la Comapa que ya podemos ir a hacer la contratación con costo de 12 mil 331.73 pesos y hay que dar el 50 por ciento y el resto a liquidar en tres meses y no están respetando el contrato anterior", recalcó.

Refirió que en el anterior Mercado, ubicado en el mismo sitio, ya tenían un contrato del servicio y se había acordado que se los respetarían, pero ahora les desconocen dicho acuerdo y les exigen una recontratación.

"Comapa recogió los medidores anteriores porque iban a respetar los contratos anteriores y no fue así... Los anteriores contratos estaban a nombre de padres y abuelos porque eran los dueños".

En esta situación están 400 comerciantes de los mercados Juárez y Madero, mismos que contemplan la posibilidad de no irse al nuevo mercado.

"Eso estamos hablando ahorita, dicen los compañeros aquí mejor nos quedamos (en el temporal) cómo nos vamos a ir para allá si hay quienes tienen problema con el pago del contrato de luz y encima esto en dónde a parte de todo no esperábamos esa cantidad", recalcó.

Por último, los comerciantes criticaron la voracidad y falta de sensibilidad con la que se manejan en la Comapa "no toman en cuenta que no tenemos ventas, la pandemia, no nos hemos podido recuperar, nos quitan la ilusión de irnos al nuevo mercado porque para irnos debemos tener los dos contratos y es mucho lo que hay que pagar".