Cobra la CFE más de 200 mil pesos a bolero. La impresión casi lo mata

No duermo por estar pensando en el problema, mi salud se está deteriorando cada vez más . Juan Cibrián Rivera, vecino de la colonia López Portillo

Por la fuerte impresión que recibió al saber que la Comisión Federal de Electricidad () le está cobrando casi 202 mil por concepto de consumo de luz, Juan Cibrián Rivera de ocupación aseador de calzado cayó en cama por dos días pues padece de diabetes.

El bolero quien labora en la plaza principal "Miguel Hidalgo" desde hace muchos años, asegura que el pago que le exigen es totalmente injustificado pues la cantidad es exhorbitante.

"Ahorita no duermo por estar pensando en el problema, mí salud se está deteriorando cada vez más por el susto que causó la noticia y la honda preocupación que me está generando la situación que estoy enfrentando", dijo Cibrian Rivera, con domicilio en calle Díaz Bazán 428, en la colonia López Portillo.

Narró que la cantidad exacta que aparece en el papel que le expidió el cajero automático porque no le llegó recibo, señalaba que el cobro exacto es de 201 mil 584 pesos y que por tanto acudió a un módulo de la CFE que está en la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor(PROFECO) en donde planteó el problema y le dijeron que el medidor tenía ciertas anomalías y que tenía que esperar a que fuera un inspector a revisar el aparato.

También le reprochó por haber cambiado el medidor de un muro a otro, a lo que el usuario le respondió que el muro original se vino abajo por un viento fuerte hace más de 13 años y que a su manera lo medio compuso y lo instaló en otro lugar más seguro.

Al final de cuentas no le solucionaron nada ahí y el inspector o supervisor que debía haber ido, no ha llegado "y ya pasaron tres semanas y nada que viene, estoy tan preocupado por la situación que espero que alguien me brinde la ayuda respectiva".

Cibrian Rivera teme que le vayan a cortar la luz y con estos intensos calores, pues sería realmente una injusticia en toda la extensión de la palabra.

El inconforme mostró copia de un recibo anterior, del papel que le dio el cajero e informó que cada bimestre venía pagando desde 800 pesos hasta mil 100 pesos.

"Se me dijo que por la anomalía que tiene el medidor tal vez tendría que pagar una multa, lo que considero incorrecto porque yo no he hecho nada malo, sino al contrario, lo único que he hecho es pagar oportunamente el recibo de la luz y por tanto no les debo nada", puntualizó Juan Cibrián visiblemente molesto.