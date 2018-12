Cobra AMLO su primera quincena y devuelve $22,313

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya cobró su primera quincena por 76 mil 159 pesos de ingreso neto, pero adelantó que regresó 22 mil 313 pesos porque el cálculo de su salario se hizo con la antigua Ley de Remuneraciones.

En su conferencia de prensa matutina de este martes, el Presidente López Obrador llamó a todos los servidores públicos a ajustarse a la nueva Ley de Remuneraciones y regresar los recursos a la Tesorería de la Federación.

Ya recibí mi primer quincena como presidente, "de acuerdo a la ley, cumpliendo a la constitución y el ajuste que se hizo por el plan de austeridad, voy a recibir 53 mil 846 pesos".

López Obrador dijo que hasta el momento no ha recibido su aguinaldo.

RECHAZA SER "FIFI" POR USAR TRAJE

Al asegurar que su gobierno siempre consultara a los pueblos indígenas en la construcción de los mega proyectos, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que sea un "fifí" y dijo que viste de traje y corbata por respeto a la investidura presidencial.

"No somos iguales yo vengo de trabajar del 1977 a 1982, seis años en comunidades indígenas, sé de lo que se trata, no es una cosa ajena, no soy fifí, ahora tengo que vestir así por la investidura, pero sé lo que es trabajar con los pueblos y respetar la democracia comunitaria".

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario adelantó que este fin de semana viajará al Istmo de Oaxaca, para dialogar con la gente.

"Los que están trabajando en estos proyectos tienen la orientación de escuchar a la gente y no se hará nada en contra de la voluntad de los pueblos, vamos a ser muy respetuosos del sentir de las comunidades".

Expresó que su gobierno no solo busca poner fábricas en el Istmo, sino apoyar a los productores de café, cítricos, sembrar árboles frutales y maderables, "son muchas acciones que tienen que ver con la vocación productiva".