Clonan línea de teléfono de Elba Esther Gordillo

A través de redes sociales, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, aseguró que su número personal de teléfono fue clonado.

"Agradezco las muestras de cariño y preocupación por mi estado de salud, mi recuperación es lenta, pero favorable. Sin embargo me veo en la necesidad de informarles que han clonado mi línea telefónica; ya NO tengo acceso al número +52 56 1407 6822, no se dejen sorprender ¡Gracias!".

Fuentes cercanas a la maestra señalaron que la línea telefónica que pertenecía a Gordillo Morales, fue utilizada para pedir dinero por esa vía a nombre de ella. Afirmaron que alguna persona, haciéndose pasar por Gordillo, empezó a pedir sumas de dinero a conocidos, hasta que por el tipo de lenguaje utilizado en las llamadas se detectó el engaño y le fue notificado a la profesora.