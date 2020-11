Clientes se hacinan para entrar a súper

Río Bravo, Tam.- El afán por ser de los primeros clientes en comprar tras la inauguración de sucursal de cadena nacional de supermercados llevó a compradores a olvidarse de los protocolos sanitarios propios de la pandemia del Covid-19, en tanto se pudo observar que las autoridades brillaron por su ausencia.

Fue por la mañana de este jueves aproximadamente a las 8:00 horas que se observaban largas filas de personas, sobre todo amas de casa, que esperaban desde casi una hora antes para ingresar a realizar compras, sin guardar la distancia mínima entre una persona y otra.

Si bien todos portaban cubrebocas, era patente cómo se hacinaban esperando a que cortaran el listón inaugural de esa sucursal ubicada en calle Guanajuato con Palma, fraccionamiento Praderas del Sol.

Pese a que el personal del establecimiento los exhortó a separarse uno de otro, de los que estaban en la hilera la mayoría desatendió la petición.

Ramón Esteban López, ciudadano de Río Bravo, dijo para este reportero que era de suponerse que las personas actuarían de esa forma, por lo que resaltó que es evidente que se deben anticipar las autoridades sanitarias. "La verdad no están respetando la distancia", dijo a su vez la joven Nora Treviño.

"Qué bárbara gente, la verdad, es por demás darles protocolos, o no entienden o no quieren entender, la verdad no sé cual es la prisa por conocer o no sé la verdad, pero en fin, cada cabeza es un mundo...ojalá no nos regresen a semáforo rojo por la imprudencia de esta gente", indicó por su parte la señora Carmen Sauceda.

Clientes olvidaron guardar su distancia.