Clavadistas mexicanos amarran séptima plaza olímpica

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 1 .- Las cuotas olímpicas obtenidas antes por clavadistas tricolores son: trampolín 3 m individual varonil, trampolín 3 m sincronizado femenil, plataforma 10 m varonil, trampolín individual femenil, plataforma individual femenil y trampolín 3 m sincronizado varonil.

"El objetivo se cumplió de regresar con la plaza, para poder un representante en los Juegos Olímpicos. Se logró con un plus, que es la medalla de plata que conseguimos. Somos un pareja que llevamos poco tiempo, pero eso no significa que no tengamos calidad", dijo el Pollo García.