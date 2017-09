Clausuran 120 negocios con venta de alcohol

CD. VICTORIA, Tam.- En lo que va del año han sido clausurados 120 negocios con venta de alcohol en la capital del estado, esto por no contar con una licencia vigente expedida por la Oficina Fiscal de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado señaló el regidor Alejandro Vázquez Herrera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Espectáculos y Alcoholes.

“Además de que algunos negocios por la situación económica en que se encuentran no han pagado muchos de ellos, eso está sirviendo para que el Gobierno del Estado a través de las oficinas fiscales van a revisar el correcto funcionamiento de este tipo de negocios”.

Del padrón de mil 117 negocios que contaba con licencia de alcoholes en años pasados solamente han renovado su permiso 335, asimismo han sido clausurados entre 100 y 120 por esta y otras irregularidades, “no solamente los que venden bebidas embriagantes sino todos los establecimientos o giros negros están siendo revisados”.

Las licencias de alcoholes para este año van de los 30 a las mil 500 UMA’s (Unidad de Medida y Actualización), es decir, de 2 mil 265 a 113 mil 235 pesos, los negocios que más pagan por esta licencia son los cabarets, centros nocturnos, y discotecas con mil 500 UMA’s, mientras que los más económicos son los minisúpers y abarrotes con 200 UMA’s, los permisos eventuales como ferias, bailes, kermesses, salones de baile y eventos deportivos sólo 30 UMA’s.

Cabe recordar que el pasado viernes 2 de junio fue publicada en el Periódico Oficial de Tamaulipas la reforma al artículo 134 de la Constitución Política del Estado, así como diversas reformas y adiciones a la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas y de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, los cuales prohíben la instalación de casinos y table dance.