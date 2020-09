Clausuran palapas por ruido excesivo

Es necesario sacar el permiso, si no nosotros estamos yendo y vamos a tener que clausurar el salón, e irrumpir en la fiesta, clausurar la fiesta Hiram Uriel Torres Manzano titular de Alcoholes y Espectáculos

Cd. Victoria, Tam.- Durante las últimas semanas fueron clausuradas dos palapas debido a que en estas se llevaron a cabo reuniones con ruido excesivo, consumo de alcohol sin licencia, y a que contaban con una ocupación superior al 40 por ciento permitido por la contingencia sanitaria del COVID-19; del mismo modo, los propietarios fueron sancionados con 16 mil pesos de multa.

"Ahorita yo creo que está desconociendo la gente todavía que ya hay permisos, sí se están acercando los propietarios, ya hemos tenido desde que salió este decreto hace casi dos semanas, pero hemos tenido alrededor de diez permisos", dijo el jefe del Departamento de Alcoholes y Espectáculos del Municipio, Hiram Uriel Torres Manzano, "pero siguen existiendo fiestas clandestinas por no querer ponerse en orden con el permiso".

Torres Manzano recordó que en los últimos fines de semana se han tenido en promedio veinte denuncias de fiestas escandalosas, por lo cual, inspectores de dicha dependencia municipal han ido a dialogar con los propietarios de los establecimientos -o los responsables de las reuniones- para desalojar el número excesivo de asistentes, así como para que reduzcan el volumen de los aparatos y verificar que no se consuman bebidas alcohólicas son permiso.

El funcionario municipal agregó que el permiso para este tipo de reuniones sociales ya sea con consumo de alcohol o no, es de dos mil 600 pesos, "es necesario sacar el permiso, si no nosotros estamos yendo y vamos a tener que clausurar el salón, e irrumpir en la fiesta, clausurar la fiesta", apuntó que hasta el momento no se han clausurado salones de eventos, solo palapas que se encuentran a las orillas de la ciudad.

Para finalizar, Hiram Uriel Torres recalcó que a pesar de que desde el primero de septiembre se autorizaron las reuniones en salones de eventos, palapas, jardines y albercas estas deben de seguir las indicaciones de COEPRIS para prevenir un rebrote de COVID-19, "tenemos que tener un control para que no resurja un brote otra vez".