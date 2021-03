Clausuran clínica homeopática que vendía vacunas falsas contra Covid

En una tarjeta informativa, detalló que el local, ubicado en una casa particular de la colonia Portales Oriente, Benito Juárez, engañaba a las personas a las que ofrecía un paquete de presunto medicamento con valor de mil pesos para ser inmunizados contra el coronavirus.

En entrevista al visitar el Centro de Exposiciones de la UNAM, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, explicó que no hay venta de vacunas y que no se puede comunicar seguir por otra vía. "Si les dicen que van a aplicar biológico en otro lado (es falso). Todos los reportes de quejas o denuncias ciudadanas se atienden a través de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México y también se investiga cuando se conoce por medios", dijo.

López Arellano añadió que la ciudadanía no debe tener la necesidad de comprar pruebas de PCR falsas para detectar el coronavirus cuando hay más de 200 kioscos públicos para realizarlas. "El gobierno de la Ciudad de México tiene 200 puntos que tomamos pruebas gratuitas rápidas y se diagnostica mediante de una prueba rápida que en 20 minutos y una personas puede tener una orientación médica y si es positivo un tratamiento, entonces no hay necesidad de estar arriesgando la salud en pruebas que pueden ser falsas además ya tenemos kioscos con la iniciativa privada". Mencionó que la jornada de vacunación en Coyoacán y Tlalpan comenzaron a tiempo, incluso minutos antes de las 8 de la mañana se aplicaron las primeras dosis.