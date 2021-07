Clausuran 12 cooperativas

Ayer a temprana hora se reportaron diversos operativos registrados en planteles educativos como lo son la escuela secundaria No. 1, secundaria No. 2, No. 4, No. 6, No. 7, entre otros planteles de la ciudad.

El operativo fue dirigido por funcionarios de la Secretaria de Educación Estatal y de la Coordinación Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

Los funcionaron fueron fuertemente custodiados por elementos de la Policía Estatal, Policía Investigadora y Policía Federal División Gendarmería quienes colocaron los sellos de clausura definitiva de las cooperativas escolares.

El personal de COEPRIS informó que las cooperativas de 12 escuelas secundarias serán clausuradas por parte del Gobierno del Estado luego de que les denunciaran algunas irregularidades.

Por lo que iniciaron una investigación por autoridades correspondientes y de acuerdo a los hechos el Gobierno del Estado esta implementando un programa del Sistema DIF en coordinación con la Secretaria de Educación quienes se harán cargo de las cooperativas escolares, dijo el funcionario estatal.

Agregó que recibieron quejas de ciertas cuestiones de inseguridad e higiene por esos motivos estaban implementando el operativo todo con forme a la ley.

Indicó que el operativo se va dar en todas las secundarias de la ciudad y que por el momento solo será en escuelas secundarias.

Las autoridades colocaron sellos de clausura en las cooperativas de estas escuelas secundarias las cuales pasaran a formar parte de un nuevo programa del Gobierno del Estado.

Implementan. Las autoridades estatales y federales realizaron el operativo en escuelas secundarias.

Cerco. Los funcionarios fueron fuertemente custodiados por elementos de corporaciones policiacas.

Sin acceso. Los sellos fueron colocados por funcionarios de Coepris.