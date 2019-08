Clausura Coepris cafeterías escolares de Reynosa

Reynosa.

Al rededor de 12 cooperativas de diversas secundarias de la ciudad serán clausuradas por un operativo implementado por personal de COEPRIS.

Hasta este momento han clausurado las cooperativas de la secundaria No. 1, secundaria No.2, secundaria No, 6, secundaria No. 4, y ahorita están realizando la clausura de la No, 7.

De acuerdo a los primeros informes por parte de las Coordinación Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

El operativo está conformado por elementos de la Policia Estatal, Policía Investigadora y Policía Federal División Gendarmería.