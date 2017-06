Claudio Suárez: Falta conocer la Selección Mexicana de Oro

Cd. de México.

El "Emperador" aseguró que la Selección Mexicana que venció 1-0 a Ghana corrió con suerte para no recibir gol, cuando resta una semana para el arranque del torneo más importante de la región.

"Fue el primer partido y ganaron pero el equipo no se vio del todo coordinado, la verdad que Ghana falló muchas ocasiones de gol y ellos llegaron con mucha facilidad, tocaban muy bien el balón", explicó Suárez vía telefónica a CANCHA.



"Y México corre con mucha suerte al poder llevarse la portería en cero y ganar el partido, que siempre es importante ganar, porque es más fácil corregir ganando que perdiendo y pues a una semana de que inicie el torneo".



El ex central de México consideró que aunque no sea la mejor Selección, pues esa está en Rusia disputando la Confederaciones, la ve de gran nivel para obtener el obligado título.



"Uno lo ve normal, que no tengan ese entendimiento y coordinación en los movimientos porque veíamos de repente fallaban pases muy fáciles y también el tema de algunos jugadores que no jugaron en su posición", apuntó.



"Es una buena Selección, quizás es la Selección B pero tiene jugadores muy interesantes, con un técnico con la idea de ganar la Copa Oro porque es casi obligación ganarla".