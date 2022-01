Claudia Sheinbaum anuncia que no está contagiada de covid-19: "Ya me hice la prueba, soy negativa"

"Ya me hice la prueba, soy negativa", aseguró este miércoles al inicio de su conferencia presencial en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

La mandataria local detalló que la prueba que se aplicó fue de antígenos -no PCR, que es más exacta- y que no tiene ningún síntoma de la variante Ómicron. "No, todo bien", dijo, sin más detalles.

Por la mañana, la morenista acudió al Instituto Tecnológico de Educación Superior Monterrey (ITESM), campus CDMX, para hacer un enlace en la conferencia de Palacio Nacional en el arranque de la vacunación de refuerzo al personal educativo de la capital.

Sheinbaum Pardo se aplicó la prueba rápida luego de que el pasado lunes estuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión del gabinete de seguridad en Palacio Nacional. Ese día por la tarde, el Ejecutivo informó que dio positivo a la prueba Covid-19 y comenzó su asilamiento, en seguimiento al protocolo recomendado por autoridades sanitarias.