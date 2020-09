Clásicos del cine y series

Monterrey, N.L.

COBRA KAI

Para cualquiera que creció en los 80 la saga de Karate Kid tiene un lugar destacado en su memoria, ya que los personajes, la historia e incluso el soundtrack marcaron toda una época.

Ahora llega a Netflix, después de una corrida en YouTube, la serie Cobra Kai, que cuenta la historia de los personajes 35 años después de su primera aparición.

Independientemente del factor nostalgia, que obvio influye y que es resaltado al usar imágenes y música de las cintas originales, la serie tiene un muy buen guion, enfocándose en los rivales Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, de nueva cuenta interpretados por Ralph Macchio y William Zabka.

Lo interesante de la serie es lo bien desarrollado que se encuentra el personaje interpretado por Zabka, dándole una dimensión que va más allá del bully de la cinta de 1984 y logrando una tremenda empatía con la audiencia.

Siguen siendo rivales, aunque en realidad son personajes que buscan lo mismo, inspirar a una nueva generación que incluye a sus hijos y a sus amigos.

Y verlos convivir de adultos, incluso en algunas secuencias con algo de humor es una delicia.

El elenco juvenil también se encuentra muy bien seleccionado y son el gancho para los chavos, ya que la serie, pese a que el tema del bullying podría resultar un poco fuerte, tiene la capacidad de conquistar varias generaciones.

Cobra Kai es una tremenda sorpresa, resulta adictiva y si son fans de las películas los hará pegar un par de gritos y hasta quizás tener un nudo en la garganta. En 2021 se estrenará la temporada tres.

TORNADO

A casi un cuarto de siglo de su estreno, sigue siendo una poderosa pieza de entretenimiento cinematográfico en el mejor de los sentidos. Los guionistas Michael Crichton, autor de Parque Jurásico, Coma, Westworld y La Amenaza de Andrómeda, y Anne Marie Martin proponen la historia de un grupo de cazadores de tornados que en unas horas se juegan la vida en toda la gama de intensidades de este fenómeno meteorológico tratando de estudiarlo. El director Jan de Bont, responsable de Máxima Velocidad, hace lo suyo y consigue un relato vertiginoso, energético, con secuencias de acción y efectos especiales visuales y de sonido que siguen siendo impresionantes. Su reparto es entrañable y con una gran química. Los desaparecidos Bill Paxton y Phillip Seymour Hoffman, al lado de Helen Hunt, Jami Gertz, Cary Elwes, Todd Field, Alan Ruck y Lois Smith ofrecen un trabajo de ensamble que le da un toque inolvidable a la cinta. Es entretenimiento garantizado.

CAMPEONES

Estrenada en México como Somos Campeones, es una película inolvidable, emotiva, entrañable, de esas que te transforman por dentro al tiempo que te divierten. Y no es una exageración. Después de verla es muy probable que cambie tu manera de pensar con respecto a las personas con discapacidad intelectual. La historia es muy sencilla y seguro ya la has visto en otras ocasiones: Un entrenador de basquetbol cuya vida parece ir en picada termina entrenando a un equipo muy peculiar de aficionados que, a su vez, terminan dándole una lección de humanidad. Pero está resuelta de tal manera y con tanto corazón que se convierte en una experiencia emocional que dignifica a aquellos que sufren una discapacidad y sensibiliza a todos para aceptar y reconocer la igualdad de la condición humana enmedio de cualquier diferencia. Tiene un ritmo narrativo muy ágil y momentos que te llevan de la lágrima a la carcajada y viceversa. Hazte un favor y no te la pierdas.

