¡Clásico, sólo uno!

Aunque reconoció que sí hay cierta rivalidad entre Pumas y América, el portero azulcrema Guillermo Ochoa dejó en claro que el "clásico" para ellos es contra el Guadalajara. En conferencia de prensa este jueves, el portero americanista comentó que "para nosotros nuestro clásico es Guadalajara, quizá para otros es contra el América". Agregó que para algunos canteranos, incluido él, existía la rivalidad cuando jugaban sus partidos en Coapa, La Cantera o Ciudad Universitaria, "ahí existía esa rivalidad". Para el juego a realizarse este domingo en el estadio Olímpico Universitario, comentó que el compromiso del América es salir por la victoria, sin excusas ni pretextos por la ausencia de algunos lesionados, pues el juego ya estaba calendarizado. "Nuestro compromiso es salir a ganar, buscar jugar bien, así lo asumimos y vivimos día a día. Ojalá recuperemos a todos para este juego, si no están todos hay quien quiere ganarse el puesto, eso genera competencia y opciones para el cuerpo técnico, no hay excusa o pretexto". En espera de semanas importantes con juegos tanto en Liga de Campeones de Concacaf como Liga MX, dijo que primero está el choque ante Pumas, el cual saldrán a ganar por los aficionados, pues saben lo que este choque significa para ellos, por lo cual prometió entrega y corazón. Aprovechó para mandar un mensaje a los jóvenes que verán acción, pues un duelo de estas características podría marcar su carrera deportiva, "la gente está al pendiente y creo que es una bonita oportunidad para levantar la mano y quienes tengan la oportunidad de jugar un partido así, lo hagan". También mandó otro para el cuadro universitario, luego de que el técnico Miguel González "Míchel" manifestara que saldrán vencedores este viernes. "No será fácil que nos ganen, sabemos cómo hacerles daño y ojalá el viernes tengamos un buen partido", dijo Ochoa, quien sin considerarse favorito para el duelo, comentó que buscarán demostrar en la cancha el trabajo de la semana.