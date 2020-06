Clases en línea no son para personas con discapacidad

La emergencia sanitaria frenó el sueño de Maximiliano Rojas para concluir la preparatoria.

El joven, quien tiene una discapacidad motriz, no ha podido avanzar porque el programa Aprende en Casa, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no le funciona.

La estrategia de la dependencia para atender a al menos 621 mil 628 niños con discapacidad, necesidades especiales o aptitudes sobresalientes consiste en cuatro páginas de consejos para padres y docentes.

Sin embargo, Maximiliano Rojas lamenta que los estudiantes con discapacidad no sean considerados en los programas educativos. "No piensan en nosotros y eso está mal, porque deberíamos ser incluidos. Creo que no les importamos", opina.

Como él, al menos otros 621 mil 628 alumnos de educación obligatoria viven con alguna discapacidad y ahora enfrentan adversidades. En el ciclo escolar 2018-2019, la dependencia federal atendía a 99.6% de los 624 mil 371 niños con necesidades especiales de aprendizaje que acuden a la escuela. El 4% restante —2 mil 743 — es atendido en instituciones privadas.

De ellos, 145 mil menores tienen ceguera, baja visión, sordera, hipoacusia y discapacidad motriz o intelectual; 22 mil 163 tienen aptitudes sobresalientes —son los "niños genio"— y 428 mil 436 van a la escuela con padecimientos siquiátricos, como esquizofrenia, trastorno bipolar u obsesivo compulsivo, así como con problemas de conducta, comunicación y lenguaje o aprendizaje.

Otros viven con trastorno de décit de atención e hiperactividad, o trastornos generalizados del desarrollo, como autismo o Síndrome de Asperger. Para atender a este sector en la contingencia, la Secretaría de Educación Pública diseñó una estrategia de tres documentos: dos páginas con orientaciones para especialistas en educación especial, dos más con consejos para padres de familia y tres párrafos para docentes.