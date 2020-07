Clarifican el método para combatir Covid

Nuevos estudios han comenzado a brindar más información sobre cuáles tratamientos son o no efectivos para el Covid-19, con métodos de alta calidad que dan resultados confiables.

Científicos británicos publicaron el viernes sus estudios sobre el único medicamento hasta ahora que ha mejorado la supervivencia: un esteroide barato llamado dexametasona. Otros dos estudios concluyeron que la droga antimalárica hidroxicloroquina no ayuda a las personas con síntomas moderados.

Durante meses, antes de estudios como éstos, entender qué ayuda o qué causa daños ha sido obstaculizado por "la ciencia de la desesperación", ya que médicos y pacientes probaban terapias por su cuenta o con estudios no lo suficientemente sólidos para ofrecer respuestas claras.

"Para avanzar y que los resultados de los pacientes mejoren, tendrá que haber menos estudios pequeños o no concluyentes" y más estudios como el británico, escribieron los doctores Anthony Fauci y H. Clifford Lane, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en la revista New England Journal of Medicine.

Es hora de hacer más estudios que comparen combinaciones de tratamientos y pruebas, dijo el doctor Peter Bach, experto de políticas de salud en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York.

A continuación, algunos avances recientes relacionados con tratamientos:

DEXAMETASONA

El estudio británico, liderado por la Universidad de Oxford, examinó un tipo de esteroide muy usado para combatir inflamaciones, algo que se puede volver severo y resultar fatal en las fases avanzadas del Covid-19.

Unos 2.104 pacientes que recibieron el fármaco fueron comparados con 4.321 pacientes que recibieron la terapia usual.

El medicamento redujo en 36% las muertes de pacientes lo suficientemente enfermos para necesitar respiradores artificiales: 29% de los que recibieron el fármaco murieron, comparados con 41% de los que recibieron la terapia usual. La dexametasona redujo en 18% el riesgo de muerte en pacientes que solamente necesitaron oxígeno suplementario: 23% de los que recibieron el esteroide murieron, comparados con 26% de los otros.

Sin embargo, pareció causar daños en las fases iniciales y moderadas de la enfermedad: 18% de aquellos que recibieron la dexametasona murieron, comparados con 14% de los que recibían el cuidado usual.

Aclarar quiénes se benefician y quiénes no "probablemente resultará en salvar más vidas", escribieron Fauci y Lane.

HIDROXICLOROQUINA

El mismo estudio de Oxford examinó también la hidroxicloroquina de forma rigurosa, y los investigadores dijeron previamente que no ayudó a los pacientes hospitalizados con COVID-19.