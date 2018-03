Clara Lago actuará en "Playing Dead"

La actriz española Clara Lago, aclamada por su papel en Ocho apellidos vascos, ha protagonizado el capítulo piloto de la serie Playing Dead, de The CW, en la que encarnará una mujer que regresa junto a la pareja que abandonó 15 años antes para que le ayude a fingir su muerte, según informa el portal Deadline. La serie, un proyecto de Intrigue Entertainment y CBS TV Studios, cuenta en sus papeles estelares con Tyler Ritter y Luke Youngblood, excoprotagonista de Galavant.

Lago interpreta a Isabel, una mujer definida como "una estafadora con un perverso sentido del humor", que regresa junto a Joe (Ritter), un sepulturero padre soltero de un niño a quien destrozó el corazón cuando lo abandonó 15 años antes. El motivo del regreso es que la ayude a fingir su muerte para escapar de la persecución a la que la somete la mafia.

Isabel es experta en artes marciales y suele vivir peligrosamente. Por su lado, Youngblood interpreta a Oliver Barnes, leal ayudante del empresario de pompas fúnebres y que recela de Isabel (Clara Lago) y de sus intenciones, según Deadline.

Escrita por Rina Mimoun y Josh Reims y dirigida por Rachel Lee Goldenberg, la serie muestra como el regreso de la mujer pone patas arriba la vida del sepulturero y su hijo. Este no es el primer papel de Clara Lago para la televisión en Estados Unidos, donde ya apareció como invitada en The Librarians. Ahora tendrá que esperar a que este primer episodio guste a The CW.

La actriz ha viajado recientemente a Bangladesh junto a su pareja, Dani Rovira, para conocer de primera mano el drama de los refugiados rohingya y el trabajo que está haciendo Save the Children en el terreno para ayudar y proteger a los niños y niñas de este colectivo, según ha informado la ONG.

Clara Lago debutó en el cine con tan solo 9 años en el papel de Desirée en la serie de Atresmedia Compañeros. Desde entonces y pese a su juventud, Lago acumula una larga trayectoria en la gran pantalla española.

Con El viaje de Carol en 2002 que le valió la nominación al Goya a Mejor actriz revelación, hasta Ocho apellidos Vascos, donde comparte cartel con su actual pareja, el también actor Dani Rovira. El juego del ahorcado, El mal ajeno, Primos o Tengo ganas de ti, son algunas de las muchas películas en las que la actriz ha conquistado al público.