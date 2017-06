Clamor: ¡Alto al despilfarro!

Nuevamente producto del despilfarro, la impunidad, el nepotismo, la corrupción y el cinismo de la administración municipal que encabeza Juan Diego Guajardo Anzaldúa, se encuentra a un paso de que se le lleve a cabo una auditoría extraordinaria como lo están demandando al Congreso del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, regidores y la sociedad civil.

Claudia Chapa Martínez, regidora panista que forma parte del cuerpo edilicio del actual gobierno local al que se sumaron otros más y la sociedad civil, en demanda de una auditoría a fondo, que permita la aclaración del derroche de recursos que en nómina mensual por concepto de una flotilla imperial de “aviadores” y recomendados que se ha empecinado en mantener y acrecentar el otrora alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa, en su afán de mantenerse en el poder por tres años más, reafirmó que no han quitado el dedo del renglón por que realmente es escandaloso el derroche de los recursos que en sueldos, permite, aprueba y promueve Juan Diego Guajardo.

“Nosotros entregamos el documento en la capital del Estado el cual nos recibieron desde el pasado 31 de mayo en la secretaría general de Gobierno, con copia para el señor Gobernador, jefe de gobierno, y al parlamento del PAN, no vamos a quitar el dedo del renglón por que pensamos que esto es una burla para las y los ciudadanos, para las familias de Río Bravo, y eso no lo vamos a permitir por que no somos ni queremos ser comparsas de un gobierno que despilfarra los recursos para beneficios de unos cuantos, entre “aviadores”, allegados y recomendados, marginando a los ciudadanos de una mejor calidad de vida”.

Y que es por eso que van a estar muy al pendiente para que de una vez por todas, se corte de raíz el derroche descarado de los dineros del pueblo que está solapando el Alcalde, el mismo que pregonaba en campaña ser el mejor candidato para resolver la problemática de la ciudad y craso error de los votantes que confiaron en él.

Apuntó la regidora panista que mantienen la confianza y la certeza de que en el actual gobierno del Estado que encabeza el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se proceda conforme a la ley y se marque un precedente para que este tipo de hechos que laceran a la sociedad, no queden en la impunidad y el olvido, tal y como también lo están demandando cientos de firmas avalados por la sociedad civil.

DOCUMENTOS. La misiva en la que demandan una profunda auditoría a la administración del alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa.