Clamor: ¡Cuiden a los animales!

Ante el incremento de abandono y maltrato animal, agrupaciones protectoras piden a las autoridades apliquen sanciones, porque no hay cultura del cuidado de las mascotas en Reynosa.

Maité Pineda Alvarez, presidente de Fundación de Rescate y Adopción de Mascotas (FRYAM), señala que diariamente tienen hasta 15 reportes y solamente pueden atender el 30 por ciento, ya que muchas veces son distancias y hablar con los dueños que no se encuentran hasta en horas de la noche.

Explicó que la ley estipula las sanciones, aunque tiene años que está autorizado, pero apenas este año ya se hizo vigente, por lo que es necesario que ahora si se apliquen las sanciones.

"Eres un infractor de los derechos de los animales y te multan de acuerdo a la infracción que cometas, es como una reglamento de tránsito, no respetaste el alto, no respetaste la luz roja, se te va a infracciones, la ley está vigente a partir de este año y tenemos que hacerla valer", dijo.

Y argumentó: "Hacer que el ciudadano respete a los animales, porque no los respetan, los propios dueños de los animales los tienen como si fueran unos objetos, se les mueren llenos de garrapata, no les dan de comer o los dejan en casa para que cuiden y se van y vienen cada 10 días".

La representante de la Fundación, comentó que cuando hay un reporte, acuden a la vivienda para hablar con los dueños para decirles sobre la ley y que se sensibilicen y responsabilicen.

"Piensan que el animalito come aire, y vive por obra de espirito santo y eso se llama maltrato, unos perritos los tenían en Puerta Sur, los tenían casi ahorcados y no podían acostarse los perritos y las personas nos alegaban, es que no los maltrato, les doy bien de comer y los rescate de la calle, pero no es justo esa vida", recalcó.

FRYAM ha visto todo tipo de maltrato desde mascotas con garrapatas, sin comida, amarrados sin espacio y hasta violaciones.

"Eso es bien triste porque la ley no estaba autorizada y porque no se podía hacer una denuncia, pero ahora si, en cualquier caso, infracción, se puede denunciar y multar que es lo mejor de todo, pero que el gobierno sea participe porque nosotros solo podemos hacer la denuncia ante el ministerio público y que se lleve a cabo todo el protocolo y que el gobierno multe", dijo.

La representante de la fundación, señaló que es importante dar a conocer casos de sanciones y que se hagan virales, para que la población entienda que si se están aplicando.

"Nos educamos con multas desafortunadamente, puse el ejemplo de Estados Unidos respetamos todo porque nos multan y si aquí fuera lo mismo, que se aplique al ser infractor del bienestar animal cambiaria la personalidad de la gente, le pensaría dos veces tener una mascota", recalcó.