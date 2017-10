Claman por oportunidad de trabajo

Matamoros, Tam.

Impedido para caminar por haber nacido con un problema en la columna vertebral, Ubaldo Méndez Reyes lamentó ayer que la mayoría de las empresas los releguen al negarles de manera sistemática una oportunidad para encontrar un empleo pese a que se siente capaz de realizar cualquier función, aún estando postrado en una silla de ruedas.

Al ser entrevistado ayer por la mañana mientras esperaba su turno para entregar solicitudes en el salón donde se desarrolló la Feria Estatal del Empleo, dijo que el hecho de que ahora los gobiernos se estén preocupando por ellos es bueno, “porque nosotros tenemos alguna responsabilidad en nuestras casas, mantener a la familia, en mi caso he demostrado que puedo trabajar, sé que no tengo mis piernas pero en la silla me puedo mover y realizar algún trabajo igual o mejor que las personas que no tienen este tipo de problemas, sólo queremos una oportunidad para demostrarlo”.

Cerca de los 50 años de edad, dijo ser soltero, “pero en mi casa tengo a mi madre y la necesidad de mantenerla, y sé que sigo estando fuerte y aunque con esfuerzo me puedo mover, me subo a las peseras y cuando he trabajado lo hago solo y no se han quejado de mi desempeño, pero a veces también la distancia de donde vivo hasta los parques industriales me provocan problemas, pero tengo que trabajar y para esto estoy aquí, a lo mejor hoy sí tengo suerte y me ocupan”.

Así como Ubaldo, más de 500 personas desempleadas, entre jubilados, pensionados, amas de casa o bien en sillas de ruedas, muletas y andaderas, se hicieron presentes en este evento con la ilusión de encontrar un trabajo que les permita ganar un salario para contribuir con algo de dinero para sus familias.

“Sé que la gente puede pensar que estoy en desventaja por no tener mis piernas y estar en silla de ruedas, pero sólo quiero que alguna maquiladora me de una oportunidad de demostrar que sí puedo seguir trabajando, ojalá que tenga suerte”, dijo Méndez Reyes.

Antes de despedirse, manifestó que “es bueno que ahora el gobierno tenga interés en ayudarnos a encontrar un trabajo y que algunas maquiladoras nos den esa oportunidad, porque somos tan capaces como el que más”.