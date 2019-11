Claman por ayuda para salvar a bebé

Mi esposo, me comentó que a raíz de un medicamento que le colocaron mi hijo se comenzó a llenar de muchas ronchas, le causó alergia y no saben cuál fue, desde entonces mi niño se comenzó a hinchar Miriam Judith López, madre del pequeño

Nuevo Laredo, Tam.- La vida de Adolfo Isaías Rivera López de 5 meses de edad, pende de un hilo, el pequeño nació con Microcefalia e Hidrocefalia, requiere ser trasladado a un hospital de tercer nivel para una segunda cirugía para colocarle una nueva válvula y poder contrarrestar la fuerte infección que tiene, pero diversas causas no se ha hecho, además no hay médico que lo acompañe en la ambulancia.

Aunque su caso era urgente, fue operado 3 meses después, aparentemente todo iba bien, luego de su segunda valoración en Reynosa, y de quedarse en el Hospital General de Zona no. 11, del Seguro Social la situación del pequeño Adolfo cambio, agarró una fuerte infección que no se ha quitado.

"Mi esposo, me comentó que a raíz de un medicamento que le colocaron mi hijo se comenzó a llenar de muchas ronchas, le causó alergia y no saben cuál fue, desde entonces mi niño se comenzó a hinchar, y no pueden trasladarse a un tercer nivel, ya me han cancelado varias veces", expresó Miriam Judith López, madre del pequeño.

Dijo que tiene inflamado hasta su cabeza, el área en la que se colocó la válvula, todo su cuerpo está hinchado, y no han podido hacer nada por él, situación que a esta madre la llevó a pedir auxilio ante las redes sociales, al ver que el IMSS carece de médicos especialistas que puedan atender a su hijo.

Su angustia es mayor, pues ya tiene un mes luchando con esta fuerte infección, mientras sus otros 4 hijos están al cuidado de su padre, quien también tiene el corazón partido en dos, pues tiene que trabajar y los recursos son insuficientes, por lo que no cuentan con los recursos para atenderlo de manera particular.

López, madre de este pequeño pide el apoyo de algún médico y de la comunidad para poder hacer frente a los gastos que enfrenta, pues su esposo trabaja de obrero y los recursos que gana son pocos, y a veces no hay para comprar los medicamentos que el IMSS no tiene para salvar a su hijo. Las personas que deseen apoyar a la familia Rivera López pueden hacer sus aportaciones a la cuenta de cuenta de BanCoppel: 4169160386769385 o bien comunicarse al celular 867 217 01 19, o acudir al Hospital del IMSS al cuarto 206, y preguntar por Miriam Judith López, madre del pequeño.

Costean tratamiento haciendo adornos

Juan, María, y Antonio son sólo algunos de los muchos pacientes que sufren insuficiencia renal, que son atendidos en la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME-Hemodiálisis), enfermedad discapacitante y muy cara, que no sólo afecta al enfermo, sino también a la familia.

Para poder accesar al tratamiento alternativo de hemodiálisis, requieren de entre mil 200 a mil 500 pesos, recursos que en su gran mayoría no pueden costear, y que no cubre el Seguro Popular.