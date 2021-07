Claman padres: ¡medicinas ya!

El desabasto, dijeron, se agudizó a partir de 2019 y ni con amparos muchos de los afectados han logrado tener acceso a los medicamentos o tratamientos que requieren sus hijos.

"Nosotros los papás y nuestros hijos nada tenemos que ver con el tema del desabasto. Nuestros hijos no entienden sobre política y no entienden sobre estos temas de golpes de Estado", reprochó Luis Fernando Reyes, de la agrupación Movimiento por la Salud y cuyo hijo se atiende en el Hospital Infantil de México.

"No queremos declaraciones, lo que necesitamos son los medicamentos y que se tomen acciones para que no se dé más este desabasto y que no sigan perdiéndose vidas de niños", manifestó Linda Córdova, cuyo hijo recibe atención en el Hospital Universitario, en Monterrey.

FORO VIRTUAL

Durante el foro virtual, las madres y los padres participaron desde hospitales, en camino a los centros de salud o desde sus casas; compartieron las afectaciones que han padecido por la falta de fármacos, así como los sacrificios y esfuerzos para conseguirlos cuando escasean en las instituciones de salud a donde acuden.