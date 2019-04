Claman migrantes ayuda alimentaria

Los migrantes que permanecen albergados en la Casa "Senda de Vida" de esta ciudad fronteriza realizaron un exhorto a la población para llevar donativos en especie, tales como alimentos enlatados, carnes, cereales, frutas, verduras, pan y leche, debido a la falta de recurso de los directivos del inmueble para mantenerlos.

Son más de 350 personas en su mayoría centroamericanos quienes enfrentan los problemas, así como 50 niños de entre 0 a 17 años. Para sobrellevar la situación, algunos elaboran artesanías, salen a venderlas a los cruceros y otros son apoyados por familiares quienes les depositan dinero.

En su búsqueda de alimento salen a supermercados locales, a través de servicios de taxis que son solventados por ellos mismos. En promedio cada día parten 15 viajes con grupos de tres personas.

"Nosotros no podemos exigir y aquí aunque hay poco sobrellevamos la situación, estamos varados no tenemos idea de cuándo resolverán nuestros casos, vivimos preocupados, ansiosos por tener respuestas, pero no llegan, nuestra única opción es esperar", mencionan.

Al tener bajo cuidado a niños pequeños los donativos van enfocados también al arribo de pañales, ropa y zapatos de talla pequeña, jugos y golosinas.

Sobre el patio principal del recinto donde hay más de 50 casas de campaña, tendederos de ropa improvisados, colchones inflables y cobijas, los niños que no comprenden sobre migración se la pasan jugando.

Las altas temperaturas que en los últimos días han superado los 30 grados complican la espera, que en promedio asciende a los 2 meses en esta ciudad.