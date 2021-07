Claman locatarios por créditos para sobrevivir

Nosotros tenemos los mismos precios del año pasado, no tenemos que aumentarle nada.¨ Francisco Hernández, Locatarios del mercado

Francisco Hernández Polina, presidente de la Asociación de Empresarios del Mercado, comentó que se mantienen a la expectativa del Covid-19 y de que las personas se vayan recuperando de la crisis económica, así como de la generación de empleos.

Noticia Relacionada Cuestionan médicos respirador de Conacyt

“Que al gobierno se le ocurra, al cualquier gobierno, local, estatal o federal, que se le ocurra repartir préstamos a bajo interés que es lo que necesitamos financiamiento, pero a bajo interés, no un interés alto para que ganen los bancos o el gobierno, si realmente quieren ayudar al comercio debe ser a bajo interés”, dijo.

El representante de los locatarios, señaló que de los locatarios, han cerrado tres pero por fallecimiento, no por Covid, porque son gente mayor.

“Nosotros tenemos los mismos precios del año pasado, no tenemos que aumentarle nada porque no hemos sentido la necesidad de aumentar, pero si nos han aumentado a nosotros, pero toda la gente está aumentando y aumentando, no le veo caso y no entiendo porque el gobierno pone cartas en el asunto”, dijo.

Y argumentó: “No subió la gasolina, el dólar estable, entonces la gente ha estados subiendo precios y el gobierno no dice nada y la gente que gana poco anda midiéndose”.

El dirigente pidió a los ciudadanos que no haga compras innecesarias, que sean cautelosos, compren lo elemental, que midan su presupuesto en el hogar, a fin de seguir adelante pese a la pandemia.