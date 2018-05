Claman justicia; ´olvidan´ crimen. Caso se encuentra estancado

Condado Webb.- La familia de un joven de 26 años que perdió la vida en un accidente de tránsito hace un año clamó justicia porque el responsable del incidente no ha pisado la cárcel y ni siquiera tiene cargos criminales.

"Queremos justicia, en el Departamento de Policía tienen casi un año y no terminan el reporte del accidente, algo encubren y el caso simplemente se encuentra estancado", dijo Cynthia Solís.

Esta mujer es la madre de Asher Solís, quien el 19 de mayo del 2017 en la noche circulaba en su motocicleta Harley Davidson por el Loop 20 hacia el sur y al llegar a la altura del aeropuerto, fue impactado por una camioneta Toyota Tundra 2014 manejada por Kenneth Anthony Fernández.

"Mi hijo tenía la luz verde, iba bien, venía de su trabajo en Convergys y se dirigía a la casa, esta persona iba hacia el norte y quiso hacer una vuelta en U sin respetar a la motocicleta de mi hijo", mencionó la madre de Asher.

Asher recibió severos golpes en el pecho y falleció cuando era trasladado a un hospital en los primeros minutos del 20 de mayo del año pasado.

Desde entonces, los familiares de Asher han pasado por un viacrucis porque en la Policía nadie les da razón del reporte.

"He hablado con muchos oficiales e investigadores y no pasa nada, el reporte sigue estancado, me dicen que falta la prueba de toxicología pero ya es demasiado tiempo, algo está pasando", mencionó la mujer.

Dijo que Asher era su hijo mayor y el nieto mayor de sus padres, contaba con 26 años y era un alegre y trabajador joven soltero que amaba andar en su moto.

"Por eso les digo a los automovilistas que respeten a los que van en moto, que se acuerden que ellos no llevan casi nada de protección", dijo.

Aunque la Policía no ha dado información, Cynthia indicó que el responsable del accidente es un hombre que sufre ataques epilépticos y no debería manejar pero lo hace y hasta presume que jamás pisará la cárcel por este accidente donde perdió la vida un joven laredense.

"Nosotros sólo pedimos justicia, que se entregue el reporte para que el caso pueda avanzar a la oficina del Fiscal de Distrito", indicó.