Claman expertos: La OMS debe alertar sobre la aerotransmisión de la variante ómicron

En este contexto, científicos de varias latitudes reclaman a la OMS no ser más enfática y convincente sobre la transmisión del coronavirus que, al contrario de lo que se informó en un inicio, se transmite por aire.

La llegada de la variante ómicron del SARS-CoV-2 cimbró al planeta, pues además del virus , se propagan el miedo y la incertidumbre. En estos momentos ofrece más preguntas que respuestas, pues no es claro si la variante es más contagiosa, más grave y si las vacunas serán efectivas.

La OMS reconoció la transmisión del covid-19 por aire de manera tímida y sin gran publicidad el 30 de abril último, pero en opinión del investigador de ciencias ambientales, "nunca lo han dicho claramente, está escrito por ahí en su página web, pero casi nadie lo entiende de manera correcta. La OMS no aclara que las medidas más importantes son las que se deben tomar respecto a la transmisión aérea.

"Lo más importante de la nueva variante es la transmisión. Al principio, con el virus original de Wuhan, decían que no es muy transmisible y que no puede ir por el aire. Con delta, algunos la llegaron a comparar con la varicela, que también va por el aire y es muy transmisible; y ahora ómicron parece que es todavía más transmisible que delta; esto ya no se puede explicar a menos que vaya por el aire", afirma.

Explica que son más de un centenar los científicos que insisten en que la OMS debe dar directrices claras e inequívocas sobre la transmisión por aire del covid-19 y sus variantes. Sin embargo, pese a reuniones, debates, cartas, advertencias y cientos de tuits, "nos siguen ignorando".