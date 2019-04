Claman empresarios por armonía laboral

Estamos viendo que tras la parálisis que hubo en los primeros meses del año, ya se esté dando otra imagen Sandra Guardiola, presidente de Coparmex

El Mañana / Staff.- Los empresarios demandaron ayer fortalecer el desarrollo económico de la frontera, ante los problemas que se han presentado en Matamoros, con los paros laborales y las pérdidas de empleo, que se han ido solucionando paulatinamente.

Sandra Guardiola Sáenz, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa, comentó que la parálisis que hubo en ese tema, ya se ha ido solucionando y se está dando otra imagen positiva, por lo que es importante que se actúe ante actos ilícitos.

"Nos preocupa que el desarrollo económico ha venido a la baja, ha decrecido, creo que hay que fortalecer el desarrollo, el ambiente que se le de a las empresas para que puedan laborar con tranquilidad, estamos viendo que por fin la parálisis que hubo en los primeros meses del año, ya se esté dando otra imagen", dijo.

Explicó que en Matamoros se habla de 4 mil 500 empleos perdidos, pero en realidad son arriba de los seis mil, ya que todavía algunos están en litigios.

"En nuestra localidad tomamos acciones oportunas, no digo que no hubo algunas complicaciones, pero nada que hubiera llegado como en Matamoros, al ver la situación que se presentó en matamoros en forma conjunta empresas y sindicatos, no dejando sin atender las demandas de los trabajadores y se pudo llegar a consenso y no llegar a los extremos de parar labores porque ocasiona pérdidas", expresó.

La dirigente empresarial local, comentó que es importante que ante cualquier problema se busque el dialogo con la empresa, trabajadores y sindicatos, ya que no le conviene a nadie los paros laborales porque afectan al desarrollo económico de la frontera.