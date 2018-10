Claman colonias por infraestructura. Celebra LUPE tradicional cumbre

Álamo, TX. - A la larga lista de problemas que afectan su calidad de vida, personas residentes en las colonias, han agregado al tema de la inmigración.



Lo anterior quedo de manifiesto en la Cumbre de Colonias celebrada por La Unión del Pueblo Entero (LUPE) donde más de una veintena de colonias estuvieron representadas por sus residentes.

"Tenemos estos comités para que las personas puedan comenzar a ejercer su propio poder", dijo Martha Sánchez, Coordinadora de LUPE. "Juntos, tienen este poder de hacer que los cambios ocurran y se convierten en cívicamente comprometidos y hacer oír su voz".

Cada dos años, los residentes de Colonia expresan su preocupación por los problemas que afectan su calidad de vida.

Esas preocupaciones están configuradas dentro de la agenda de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), la cual se planea para abordar problemas específicos de la comunidad, como el drenaje, el alumbrado público, los parques y las banquetas.

"Estamos muy felices de que el condado haya aprobado las reglas de MSR (Desarrollo de Colonias) y que todas las nuevas subdivisiones vayan a venir con luz y eso es genial. Sin embargo, todavía hay muchas colonias que no tienen infraestructura. No tienen postes, no tienen transformadores, y todo eso requiere dinero e inversión del condado. Queremos aseguramos de que el condado escuche las necesidades de la gente y asigne algunos fondos, algo de presupuesto".

De hecho, la membresía de la organización de base comunitaria dice que se están preparando para múltiples campañas que comenzarán a principios del 2019.

Estas reuniones se realizan cada dos años, para dar a los residentes la oportunidad de exponer sus necesidades y preocupaciones.

La reforma de inmigración, problemas de drenaje, la educación, la salud y se encuentran entre los temas más populares.

Uno de los asistentes dijo que la solución a la mayoría de sus preocupaciones comienza con el voto.

"Los políticos se preocupan por un par de cosas. Una, es el voto, y por ser elegidos. Así que si generamos un gran número de votos, y decimos que este es el voto de LUPE, lo que sigue es que nos van a escuchar, pero si mostramos que somos capaces de movilizar un millón de votos entonces no solo nos va a poner mucho más atención. Con esos números, también mostramos nuestra fuerza".

"Como dice el dicho ´la union hace la fuerza", y eso nos ha permitido, con la ayuda de LUPE ya no nos inundamos", expresó Emma Alanis.

Nelly Curiel, otra de las asistentes y residente en la colonia Mi Sueño dijo que gracias a que se organizaron finalmente lograron que se les proporcionara iluminación público. "Ahora vamos por la pavimentación de calles", agregó.

De acuerdo con la organización, en Valle del Río Grande hay más de 1 mil 200 colonias, 900 de las cuales se localizan en el condado de Hidalgo.

Fue precisamente resultado de una movilización de este tipo que, a principios de este mes que la Corte de Comisionados del Condado de Hidalgo aprobada enmiendas a los reglamentos que rigen el desarrollo de subdivisiones para la creación de comunidades más seguras.

FUERZA. Colonos aprenden que la única forma de lograr mejoras es unidos.

