Clama familia apoyo: contagia Covid a Lorenzo

José Guadalupe Rodríguez, familiar del enfermo, comentó a EL MAÑANA que Lorenzo trabaja en una maquiladora, era del personal de confianza, habitante del fraccionamiento Reynosa, pero se puso mal y lo tuvieron que internar en una institución privada.

"Tenemos una persona enferma y no contamos con efectivo, somos de escasos recursos, tiene Covid, ya lo están atendiendo nada más que no tiene seguro y están particular y las medicinas y todo lo que le hacen tiene un costo, a ver si nos pueden ayudar", recalcó.