Civiles desarman y retienen a militares

En un video difundido en redes sociales se observa a un grupo de soldados retenidos por civiles que pretenden negociar la devolución de armas que previamente fueron aseguradas, en la localidad de La Huacana, en el municipio de Michoacán.

En la grabación uno de los militares se comunica aparentemente con uno de sus superiores para mencionarle la petición de los pobladores, momentos después uno de los civiles toma el teléfono celular para hablar por sí mismo.

«Hey jefe, quiero que nos mande todas las armas en un auto particular, a La Huacana. Somos el pueblo y estamos esperando las armas. Tú mándalas al nombre del pueblo. Aquí están tus muchachos y no se van ir si no nos das las armas que le quitaste a los muchachos. Se están defendiendo (los muchachos) y llevaste las armas a Gabino Barrera», son algunas de las frases que expresa el hombre.

De acuerdo a versiones periodísticas, los militares fueron retenidos y desarmados como represalia por la detención de unos jóvenes armados.

Por su parte, el diario Reforma destacó que tras el ataque armado en contra de policías municipales en Zamora, la madrugada de este domingo, autodefensas bloquearon otros puntos del estado de Michoacán, incluyendo La Huacana.

Hasta el momento la Secretaría de Defensa no se ha manifestado al respecto.