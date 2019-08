Ciudadanos pueden negarse a Guardia Nacional

Cd. de México.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que las personas en calles o en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro sean arrestadas si rechazan ser revisadas por los elementos federales.



Sin embargo, señaló que las solicitudes de revisión forman parte de operativos legales y que es necesario que las personas las acepten como una forma de colaboración.



"No por eso hay un arresto o algo así. Más bien es una cooperación con todos los ciudadanos para que puedan realizarse estos operativos, que en realidad es para beneficio de todos; es un beneficio para la seguridad de todas y todos", dijo.



En los próximos días se firmarán los convenios que permitan que la Guardia Nacional no sólo esté a cargo de delitos de fuero federal en la Capital, sino que también tenga facultades sobre los del fuero común locales.



Sheinbaum dijo que se procurará que no haya excesos por parte de los miembros del nuevo grupo federal contra los derechos humanos.



El especialista en seguridad y presidente de la organización Confianza e Impulso Ciudadano, Luis Wertman, dijo que es necesario que los elementos que hagan labor de policía sean capacitados para ello.



Además, que se definan atribuciones específicas y no se invada la labor de cuerpos capitalinos para evitar mensajes que consideren insuficiente o inservible su labor.



"Deben definir a quiénes les reportan y cómo laboran porque la Guardia Nacional al ser un ente federal reportará a sus jefes, que aunque tengan convenios con la Ciudad de México, no están dentro de las autoridades del Gobierno local", añadió.



En las siguientes dos semanas, además de permanecer en calles y estaciones del Metro, elementos de la Guardia Nacional serán asignados de forma permanente en El Ajusco para inhibir al narcotráfico y taladores clandestinos.