Ciudadanos de 7 países murieron en avionazo en Teherán

SHAHEDSHAHR, Irán.

Un avión ucraniano con 176 personas a bordo se estrelló el miércoles minutos después de despegar del principal aeropuerto de Teherán sin dejar sobrevivientes. El incidente provocó un incendio en campos a las afueras de la capital iraní, que quedaron sembrados de escombros.

El siniestro del vuelo de Ukraine International Airlines se produjo horas después de que Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra bases iraquíes que alojan a soldados estadounidenses, pero tanto funcionarios ucranianos como iraníes dijeron que sospechaban que el Boeing 737-800 cayó por un problema mecánico.

A bordo de la aeronave viajaban 167 pasajeros y nueve tripulantes de diferentes países. Entre las víctimas había 82 iraníes, 63 canadienses y 11 ucranianos _ dos pasajeros y los nueve trabajadores _, explicó el ministro de Exteriores de Ucrania, Vadim Prystaiko. En el siniestro fallecieron además 10 ciudadanos suecos, cuatro afganos, tres alemanes y otros tres británicos. Según la aerolínea, la mayoría de los pasajeros iban a la capital de Ucrania, Kiev, para dirigirse luego a otros destinos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, presentó sus condolencias a las familias de las víctimas. El mandatario recortó su visita a Omán para regresar a Kiev por el incidente, explicó su oficina. El primer ministro, Oleksiy Honcharuk, confirmó la cifra de fallecidos.

Tras el siniestro, Ukraine International Airlines dijo que suspendió indenidamente sus vuelos a Teherán. "Este era uno de los mejores aviones que teníamos, con una tripulación increíble y fiable”, señaló Yevhen Dykhne, presidente de la aerolínea, en una conferencia de prensa tras el accidente. Por su parte, Zelenskiy, el presidente ucraniano, ordenó una inspección a fondo de todos los aviones civiles del país, “sin importar las conclusiones del accidente en Irán”.

Reporteros de The Associated Press que llegaron al lugar del accidente vieron escombros esparcidos por un campo y a las víctimas mortales entre los restos de la aeronave. Sus posesiones, incluyendo un cepillo de dientes eléctrico infantil con dibujos, un animal de felpa, maletas y dispositivos electrónicos, estaban tirados por todas partes. Los rescatistas, que portaban máscaras y gritaban por encima del ruido que hacían los helicópteros que sobrevolaban la zona, se dieron cuenta pronto que no había sobrevivientes. “Lo único que pudo hacer el piloto fue dirigir el avión hacia un campo de fútbol aquí en lugar de hacia una zona residencial allí”, dijo un testigo, Aref Geravand. "Se estrelló cerca del campo y en un canal de agua”. El Boeing 737-800 es una aeronave bimotor de pasajeros muy utilizada en viajes de corta y media distancia. Miles de aparatos de este modelo operan en aerolíneas de todo el mundo.

El avión, que comenzó a volar a finales de la década de 1990, es anterior al Boeing 737 MAX, que está vetado desde hace casi 10 meses tras dos siniestros letales. Los 737-800 han estado implicados también en accidentes con víctimas mortales.