Ciudad de Monterrey está lista para tener una Final regia

Ahora que Rayados comanda el torneo y Tigres es tercero con un juego pendiente y tiene al equipo más goleador, el directivo felino y el ex dirigente albiazul, consideraron que esto parece estar dado para una Final en la Ciudad.



"A lo mejor es una gran minoría la que piensa así (que la Ciudad de Monterrey no está preparada para una Final), yo creo que la mayoría (piensa) que sí está preparada", expresó Alejandro Rodríguez, presidente felino.



"Para que el Clásico se dé, si se da en la Final, que sea en buena lid y con el orden que nos caracteriza a todo. Hay todo".



¿Quién saldría como favorito?

"Los favoritos los ponen ustedes, nosotros a lo único que nos dedicamos es a preparar, a trabajar, y estar listos para cuando llegue el momento, se den las circunstancias para poder levantar una copa, contra Rayados o contra el que sea".



Rodríguez consideró que las posibilidades de un Clásico en la Final son muy altas y espera que se dé, luego que se frustró en el 2012.



"Yo lo que veo es que los dos equipos tienen amplias posibilidades de lograr el campeonato y eso es lo que ambos buscan, ojalá que se dé una gran Final entre estos dos", afirmó.



"Siempre lo hemos dicho, desde aquella vez que empatamos en los últimos cinco minutos en Torreón, que la Final ya estaba dada y no se dio, esperemos que se dé, es una gran fiesta de la Ciudad y que el comportamiento de toda la afición demuestre a todo el País que sí se puede tenerle cariño a un equipo y comportarse adecuadamente".



Jorge Urdiales, ex Presidente de los Rayados, también consideró que la Ciudad está preparada para una Final Regia.



"Es una gran ilusión para nosotros, para mí siempre lo será, estuvo a punto de ser, cuando desafortunadamente Tigres no logró en Torreón aquella ocasión llegar a la Final, se quedó ahí, en la orillita, y creo que ahora es un gran momento para que lleguen los dos mejores equipos del futbol mexicano, que son los dos de aquí de la localidad, así que Rayados y Tigres, bienvenidos a una Final, sería un gran premio para la afición".



¿Está preparada la Ciudad para una Final regia?

"Por supuesto que sí, los aficionados tenemos que dar la pauta y el mejor ejemplo de que sí estamos listos para una Final, con el mejor comportamiento que siempre debe tener la mejor afición de México".