Ciudad de México inaugura el primer hospital de campaña para evitar el colapso sanitario

La inauguración de un hospital de campaña este miércoles en Ciudad de México no ha estado exenta de rarezas. Decenas de periodistas aguardaban en la entrada trasera del centro Citibanamex, un palacio de congresos y exposiciones donde se ha habilitado el nuevo centro sanitario, que atenderá a enfermos de la covid-19. A casi ninguno le faltaba su cubrebocas o gel antibacterial. A quien le faltaba, se lo daban al entrar. Los saludos eran con el codo e incluso algunos portaban pantallas protectoras sobre el rostro. En la sala de conferencias esperaban dos grandes televisores, unos altavoces y sillas separadas por una distancia considerable. Una pared dividía a la prensa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los empresarios que, desde otra habitación, inauguraron el hospital construido en 16 días para dar a la capital camas extras y ralentizar el colapso del sistema sanitario local.

El aumento de casos del nuevo coronavirus en México avanza a gran velocidad desde febrero. Este miércoles, el país registró cien muertos más en 24 horas, para contabilizar 970 fallecidos; y ha confirmado 1.043 nuevos casos, 10.544 en total. Ante este panorama y con temor al colapso en la capital, la entidad con más casos (2.815 confirmados y 251 muertes), 16 grandes empresas y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pusieron manos a la obra para sacar adelante el proyecto. Entre las compañías involucradas destacan la fundación del magnate mexicano Carlos Slim y la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), dirigida por el empresario Alejandro Soberón Kuri. El centro contará con 854 camas, 34 de ellas de terapia intensiva, que comenzarán a recibir pacientes desde el lunes. Por el momento, solo está activa la primera etapa: 234 camas, 112 médicos generales, 52 especialistas y 447 enfermeros. Los profesionales han sido contratados por el Gobierno de México y Sheinbaum ha asegurado que los salarios serán similares a los de cualquier trabajador de un hospital capitalino. Todo el recinto estará listo al 100% para principios de junio, según ha contado un médico del sitio.

"Esta inauguración es muy importante. Ya hemos entrado en la fase crítica de la pandemia, donde mayor número de casos nos vamos a encontrar", ha explicado Sheinbaum. La jefa de Gobierno también ha insistido en la responsabilidad de la población de quedarse en casa para evitar un colapso mayor del que ya hay en los hospitales de la capital. "Es muy importante que la gente acate las normas. De las 874 camas no esperamos utilizarlas todas si todo va bien", ha declarado. El Gobierno federal estableció siete hospitales para atender a los pacientes graves. Cinco ya no tienen espacio y dos están ocupados a la mitad. Los casos severos de pacientes intubados en Ciudad de México también están creciendo a una velocidad preocupante. El jueves pasado había 356, este martes 529 y Sheinbaum ha confirmado este miércoles que ya eran 550.

Pablo Escalera descansa pegado a su computadora después de la comida en una de las salas de juntas. Su bata verde le delata. Tiene 34 años y es anestesiólogo. La tensión de los últimos días con el aumento de contagios en México no le traen buenos presagios. "Preveo una situación muy grave. En la capital ya estamos rebasados, teníamos mucha presión en abrir este centro y ponernos a chambear cuanto antes", comenta desde su asiento. Escalera admite que este centro temporal no puede encargarse de pacientes graves, aunque confirma que el equipamiento es muy bueno. "Somos un hospital militar, aquí lo importante es desahogar a los demás hospitales con los pacientes más leves o algo convalecientes tras pasar la enfermedad, pero eso no quiere decir que no vayamos a llenar las 874 camas, ojalá que no, pero es muy probable", argumenta.

Por los pasillos del centro y con una máscara original y colorida pasea Rafael Valdez, infectólogo de 51 años. Ríe al comentar la tranquilidad que se vive en las instalaciones. "Veremos de aquí a diez días cómo estará esto". Valdez no duda de la capacitación del hospital, tampoco se atreve a dar posibles cifras. "Es difícil saber cómo va a evolucionar esto, lo que sí puedo decir, es que este hospital tiene previsto funcionar hasta julio, pero es probable que ese tiempo se deba de alargar. Todo depende de cómo siga la epidemia. En cualquier caso estamos preparados".

El centro recuerda a las primeras imágenes mostradas desde el pabellón ferial de Madrid, IFEMA, donde se habilitó un hospital temporal en marzo ante la grave propagación del virus en la capital española. Almacenes con insumos, farmacia, una zona fija de entrada y otra de salida y cientos de camas vacías separadas por poco más de un metro. IFEMA, con 5.500 camas, una cifra bastante superior a las del nuevo centro temporal habilitado en Ciudad de México, se ha convertido en el símbolo de la lucha de Madrid contra el coronavirus, una ciudad golpeada con 59.000 casos positivos y más de 7.500 fallecidos. Las primeras semanas el centro acogió hasta 1.400 contagiados y el caos se adueñó del hospital. El personal médico ofreció una lista larga de quejas ante la falta de equipos de protección individual, hacinamiento y escasos recursos en farmacia y en materiales. La apertura de este hospital de campaña en Madrid marcó un antes y un después de la pandemia en la capital. Fue el inicio de una etapa descontrolada y mortífera a la que hicieron frente decenas de sanitarios en un recinto al borde del colapso.