Citados por las autoridades

Luego de la denuncia pública que el fotógrafo Ernesto Zepeda hizo por la violencia que aparentemente sufrió a manos de Livia Brito y su novio Mariano Martínez, autoridades de Quintana Roo han citado a la actriz y su pareja, quienes han sido acusados de lesiones físicas, daños materiales y robo al "paparazzi".

La semana pasada Brito y Martínez fueron denunciados de agredir físicamente a Zepeda en el hotel "Oleo", luego de que ambos se molestaran porque el "paparazzi" les tomara fotografías sin su consentimiento, mientras ellos paseaban por una playa pública, razón por la que ambos supuestamente golpearon al fotógrafo hasta romperle su cámara y despojarlo de sus pertenencias.

Aunque la actriz de "La piloto" había negado tales acusaciones, detallando que ella no había estado en la dicha playa, días más tarde se revelaron imágenes y videos captados por un testigo, quien también detalló que la actriz se había mostrado renuente a tomarse fotos con los fanáticos.

Dicho testigo detalló que el novio de Brito le quitó al fotógrafo su teléfono móvil, mientras que la cubana gritó que "estaba harta de los mexicanos".

Aunado a esto existe un video en el que se ve a Livia con su pareja en la playa, que fue otro de los testimonios que presenciaron el momento.

"No se vale que una persona que no es del país se comparte como ella se comportó, o sea muy especialilla", dijo la persona que grababa a distancia el percance. Por lo que se sabe, la orden de presentación no ha podido llegar a la estrella y su novio, pues no se ha precisado su domicilio. En tanto, el "paparazzi" calcula los daños materiales y hacia su persona, en unos 100 mil pesos.