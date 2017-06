Citado César Duarte por desvíos, asegura Gobernador de Chihuahua

Cd. Juárez, México.- El Gobernador Javier Corral indicó que su antecesor, César Duarte, fue citado por un juez federal por el caso del desvío de recursos de su Administración hacia el PRI.



"Con relación al ex Gobernador esperemos que acuda a la cita judicial del 23 de junio en donde él y otros colaboradores han sido citados por un Juez federal para responder a los cargos que hemos presentado en su contra también por desvío de recursos públicos hacia el PRI", indicó Corral en Ciudad Juárez.



"Se trata de un peculado de carácter electoral y en el que tenemos pues todos los elementos que han permitido a la Fepade, actuar y realizar las investigaciones y luego los citatorios", dijo.



De no acudir, el mensaje sería muy claro, aclaró..



"El ex Gobernador acredita sustraerse de la acción de la justicia, por supuesto que manda el mensaje de que elude la propia responsabilidad que dijo afrontaría", puntualizó Corral.



"Pero este es un tema también de gran trascendencia porque pues no se trata de cualquier desvío, es millonario, el desvío de recursos públicos del gobierno de Chihuahua en esta primera modalidad que hemos documentado, hay otras, hay otras modalidades, hacia el PRI".



Cuestionado sobre si ha habido colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR), Corral mencionó que al menos de la FEPADE sí.



"Debo reconocer que el Fiscal Santiago Nieto ha sido muy abierto, receptivo, y ha integrado pues los elementos que nosotros le hemos puesto a su disposición y ha llevado un conjunto de diligencias muy importantes y valiosas", señaló.



"Este citatorio es importante, es trascendente porque Duarte ofreció siempre que él respondería, abiertamente y de cara a los chihuahuenses de los cargos y las imputaciones que se le hicieron, entonces es muy importante esta cita para que responda".



El Mandatario consideró que las autoridades norteamericanas, donde se presume se encuentra el ex Gobernador priista, ya deben saber que no sólo un juez local giró una orden de aprehensión contra Duarte, sino que uno federal lo citó formalmente dentro de un proceso penal.



"Entonces me parece que aquí hay un elemento que también se debe considerar por parte de las autoridades norteamericanas, para negarle la pretensión que él tiene de refugiarse en los Estados Unidos", subrayó Corral, quien este lunes presentó en Ciudad Juárez el programa "Kórima Comparte".



"Y tratar de encubrirse en ese trámite de residencia permanente frente a lo que hizo en nuestro País y en nuestro estado".



Corral indicó que se cuenta con más solicitudes ante los jueces de otros objetivos que integraban lo que llamó la red de corrupción política que armó el ex Gobernador Duarte.



El ex Gobernador tiene una orden de aprehensión por peculado y es buscado por la Interpol en más de 190 países.