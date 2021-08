Cita nipona está a la vuelta de la esquina

Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina... si el Covid lo permite.

Con la expectativa de conseguir las plazas olímpicas que le hacen falta para integrar una delegación de entre 130 y 150 deportistas y la certeza de que el equipo será vacunado contra el Covid-19, México encara la cuenta regresiva a 150 días de los JO de Tokio 2020.

El equipo olímpico mexicano suma hasta el momento 88 deportistas en 14 disciplinas y tiene al futbol varonil como el último deporte de conjunto que puede clasificar a la cita nipona, y lo haría en casa en el preolímpico de Concacaf a desarrollarse el próximo mes en Guadalajara.

En tiro con arco también se espera aprovechar la condición de local para conseguir la plaza varonil a la que aspira el País. El filtro continental será en Monterrey a fines de marzo.

Pese a los cambios de fecha y sede de diferentes clasificatorios, tanto el Comité Olímpico Mexicano (COM) como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) mantienen la meta de competir en los escenarios japoneses con mínimo 130 deportistas.

Sin embargo, en dos disciplinas ya se perdió la oportunidad, pues en el judo femenil, la ganadora de la plaza, Edna Carrillo, la cual estaba por confirmarse, está embarazada, mientras que el equipo de natación artística no acudirá a su último filtro por no poder practicar sus rutinas por culpa de la pandemia al no tener una alberca donde entrenar.

Todos los deportistas que competirán en la cita nipona ya conocen las medidas sanitarias que implementarán el comité organizador y autoridades japonesas para poder participar en los Juegos gracias al Manual que fue difundido hace unas semanas, y bajo ese esquema se están preparando.

Además, en todas aquellas sedes de los filtros olímpicos, ya sean regionales, continentales o mundiales, se aplicarán medidas sanitarias para evitar contagios del nuevo coronavirus.