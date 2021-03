Cita Contraloría a exfuncionarios

Siete exfuncionarios municipales de "la era Xico " han sido llamados a comparecer ante la Contraloría del Ayuntamiento por irregularidades en el llenado del acta de Entrega-Recepción en diferentes áreas y departamentos; no obstante, hasta el momento no se han encontrado grandes daños al patrimonio del Municipio .

Esto último lo recalcó el contralor municipal, Ángel Baldemar Galván Martínez. "Actualmente estamos en etapa de aclaración en algunas actas de Entrega-Recepción de áreas, en sí están por concluir o estamos subsanando siete áreas, para eso todavía seguimos en contacto con los funcionarios salientes y seguimos en etapa de solventación; respondiendo a observaciones que hicieron en las actas de recepción los funcionarios que entraron", por la secrecía del procedimiento el funcionario omitió revelar los nombres o áreas que se hallan bajo investigación.

Cabe recordar que fue el primero de octubre del 2020 cuando el entonces alcalde Xicoténcatl González Uresti solicitó licencia al cargo por ´cuestiones personales´, esto tras largos meses de señalamientos de mala administración, el tres del mismo mes tomó posesión como alcaldesa sustituta la diputada local María del Pilar Gómez Leal, iniciando así una cascada de renuncias por parte de funcionarios ´gonzalezurestistas´, el último titular de Dirección en caer de la pasada administración municipal fue Julio César Cantú Moreno de Protección Civil.

"-Si- el funcionario que entra no encuentra un escritorio, o no encuentra una silla, muchas veces no está dentro del área de trabajo que se le entrega al funcionario y la idea es que, en colaboración con el exfuncionario, tratar de buscar la localización de los bienes", apuntó el contralor municipal, "dentro de las actas de Entrega-Recepción también vienen enunciados manuales, normatividad, expedientes, por lo grueso de la documentación que se entrega en ocasiones resulta laborioso o complicado al funcionario que entra encontrar estos expedientes".

Galván Martínez señaló que de encontrarse alguna irregularidad mayor se seguirá el procedimiento correspondiente para recuperar el patrimonio propiedad del Municipio, y en su caso, sancionar al exfuncionario si es que la falta fuese grave, "hasta el momento algo que pudiera haber causado algún quebranto, algún peculado, al patrimonio que es en el tema de los bienes que son propiedad del Municipio sí pudiera ocasionar algún tipo de falta grave, de ahí lo minuciosos que somos para aclarar alguna duda, así por pequeño que sea un bien, si está dentro de los activos del Municipio se tiene que dar seguimiento".

Xicoténcatl González Uresti.