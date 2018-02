´Círculo vicioso´, nómina exagerada en Comapas. Urge la CEAT a reducir elevados sueldos

Las Comapas más grandes tienen una situación crítica, de perdido unas seis, muchas pequeñas y medianas también tienen sus problemas . Luis Javier Pinto Covarrubias, director general de la CEAT

Cd. Victoria, Tam.- El director general de la Comisión Estatal del Agua de), Luis Javier Pinto Covarrubias, consideró que por lo menos los seis organismos operadores del agua más importantes del estado enfrentan problemas debido a las gruesas nóminas que tienen que pagar, sin embargo la situación se reflejaría también en municipios medianos y pequeños por igual.

Dijo que en el caso de Reynosa se eroga un presupuesto de 3 millones 500 mil pesos sólo en 30 empleados de confianza.

En otros, "el hecho de que sean organismos más pequeños a lo mejor no llaman tanto la atención, pero como el caso de Mante, que es un organismo pequeño, el presidente municipal dijo ´yo ya no puedo, me está afectando las participaciones federales´ porque la Comapa está endeudada".

Sólo los organismos operadores del Agua Potable en Ciudad Madero, Matamoros, Reynosa, y Tampico reúnen pasivos por el orden de los 2 mil 500 millones de pesos debido principalmente a nóminas que rebasan el 50 por ciento de sus ingresos, así como a fallas en el proceso de cobranza.

"Las Comapas más grandes tienen una situación crítica, de perdido unas seis, muchas pequeñas y medianas también tienen sus problemas", reiteró.

Pinto Covarrubias destacó que en algunas ocasiones serían los propios sindicatos los que favorecerían dicha situación. "En el caso de Tampico, por cada trabajador de confianza el sindicato pide tres plazas, mientras que en Reynosa un chofer no hace más que manejar la camioneta en donde van a atender a un usuario de alguna fuga, y el otro nada más es el de excavación", ejemplificó.

El titular de la CEAT reiteró la recomendación a los organismos operadores del agua potable para ajustar las nóminas de sus trabajadores de confianza si es que querían resolver su situación financieras.

"Ahí se pueden conseguir ahorros muy sustanciales, ya que ellos están pidiendo que se haga un aumento en la tarifa, lo cual hemos pedido que revisen muy bien toda su parte administrativa y financiera porque sí están gastando mucho más en nómina".

Lamenta Coparmex reacción del alcalde

El presidente del Centro Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Victoria, Luis Torre Aliyán, lamentó la respuesta que dio el alcalde Óscar Almaraz Smer sobre el "golpeteo" que presuntamente sufre su administración en redes sociales, además consideró como falsa la información entorno a los sueldos de funcionarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ().

Fue el viernes cuando El Mañana de Reynosa publicó un reportaje en la sección Tamaulipas dando a conocer dicha información en donde menciona que según la página de Transparencia de Comapa Victoria, transparencia.comapavictoria.gob.mx, durante el último trimestre de 2017 fueron erogados 33 millones 694 mil 012,46 pesos en la nómina de los 806 empleados, entre basificados y de confianza, de los cuales sólo 19 cobraban el 11.7 por ciento de dicha nómina.

"En desafortunada declaración el alcalde de Victoria que le pidió su postura en relación al ´golpeteo´ que ha sufrido su administración en las redes sociales contestó, es gente muy pequeña, muy chiquita, que no quiere a la ciudad", citó el representante del sector patronal en esta localidad.

Torre Aliyán exhortó al alcalde a que revele el monto de los sueldos que se pagan a través del organismo operador del agua potable.

"¿En realidad somos pequeños y chiquitos los ciudadanos victorenses que nos atrevemos a cuestionar algo de su administración? ¿En serio no queremos a Victoria quienes nos indignamos por trascendidos de sueldos descomunales en la Comapa?", reclamó.