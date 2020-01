Circulan todavía a pesar de norma

Aún cuando existe una prohibición de parte de Ecología municipal para que continúen prestando servicio, se ha observado a varios carretoneros de tracción animal que aún siguen operando sobre todo en colonias populares.

En la Constitución se vio hace un par de días uno de los referidos vehículos, en lo que constituye un desafío a las disposiciones oficiales.

Sin embargo, hay quienes consideran que contratar los servicios de los tradicionales carretoneros, resultaba más barato que quienes ahora utilizan unidades motrices pues llegan a cobrar caro al grado de que por un recipiente exigen el pago de $30.00 y hasta $40.00 y más, dependiendo los sectores que recorran.

Cuando no pasa el camión recolector del municipio y la gente tiene repleto el tambo de basura, para no tenerla acumulada por ser un foco de infección, se ve obligada a pagarle a un particular para que la traslade al tiradero oficial.

Los que aplican el sistema rústico están aprovechando que el personal y autoridades del municipio disfrutan todavía el período vacacional de diciembre e inicios de año nuevo, para efectuar sus recorridos y hay familias que por lo económico que resultan sus servicios, los contrata, dijeron algunos vecinos de la Constitución.