Circula sin placas un 80% del padrón vehicular de Río Bravo

Río Bravo.- Ante la próxima entrada en vigor del programa "Hoy no circula", autoridades de la Dirección de Tránsito, precisaron que se afina la estrategia a seguir para que tenga un impacto positivo entre los automovilistas.

El titular de la dependencia, Gonzalo Medina Díaz, entrevistado este viernes, indicó que se estas instrumentando las acciones a seguir.

"Vamos a aplicar el criterio, atendiendo a las clases más necesitadas, hacemos la invitación a la sociedad de Río Bravo a través de la Dirección de Tránsito, a quedarse en casa".

Agregó que Río Bravo se ha "caracterizado por ser sensible ente los automovilistas. Estamos esperando las indicaciones del alcalde", remarcó.

Durante la entrevista, Medina Díaz, reveló que en la cabecera municipal, "hasta un 80 por ciento de autos, no portan placas" y precisó que por la pandemia, se realizan filtros viales, "por la mañana, tarde y noche, en calles como Guanajuato, República Mexicana y por la noche en avenida Madero" los cuales tienen como fin reducir los viajes no esenciales, que los automovilistas usen cubre bocas y a partir del lunes para aplicar el Hoy no Circula.

Gonzalo Medina Díaz.