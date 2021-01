Circula en la entidad nueva cepa de Covid

McAllen, Tx.

Identifican en Texas el primer caso de la nueva variante de Covid-19 descubierta en el Reino Unido, según dieron a conocer autoridades del Departamento de Servicios de Salud del Estado, DSHS.

El primer caso conocido en Texas, de la variante COVID-19 B.1.1.7 ha sido identificado en un residente del condado de Harris, un adulto del sexo masculino, quien, de acuerdo a lo señalado por las autoridades sanitarias, no tiene antecedentes de viajes, fue diagnosticado recientemente con Covid-19.

Los resultados de la secuencia genética de esta semana mostraron que la infección fue causada por la variante. El caso está siendo investigado por Salud Pública del Condado de Harris y el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

"El hecho de que esta persona no tuviera antecedentes de viajes sugiere que esta variante ya está circulando en Texas", dijo el Dr. John Hellerstedt, comisionado de DSHS. "Las variaciones genéticas son la norma entre los virus, y no es sorprendente que hayan llegado aquí dada la rapidez con que se propagan. Esto debería hacer que todos redoblemos nuestro compromiso con las prácticas de prevención de infecciones que sabemos que funcionan: mascarillas cada vez que estás cerca de personas con las que no vives, distanciamiento social e higiene personal y ambiental".

La variante B.1.1.7 se identificó por primera vez en el Reino Unido en el otoño y parece propagarse mucho mas fácilmente de persona a persona que la mayoría de las cepas del coronavirus. La evidencia científica actual es que la variante no causa una enfermedad más grave y que se espera que las vacunas sean efectivas contra ella.

Identifican primer caso de la nueva variante del Covid-19 en Texas.