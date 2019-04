Circo, maroma y teatro

Ciudad de México

Sexy, pero sobre todo divertida, así fue la función de estreno de "Luxuria", el espectáculo de circo contemporáneo que se presenta en el Centro Cultural Teatro I, donde permanecerá hasta el 14 de abril.

Cerca de las 21:00 horas, el público sabía que la función iba a comenzar cuando un mayordomo hizo acto de presencia en el escenario aún con telón abajo y comenzó a acomodar una mesa. Sobre ella puso un espejo y cosméticos y finalmente colocó una silla a un costado. Si bien aún no daban la tercera llamada, el show estaba ya en proceso.

VISTO DESDE OTRO ÁNGULO

El anfitrión de la noche era un peculiar personaje que navegaba entre lo femenino y masculino, que hacía una parodia de alguna prima ballerina, que entre cada intervención contaba una historia que siempre terminaba con las carcajadas de la gente.

"Este tipo de espectáculo fue creado porque sentíamos la necesidad de hacer un producto para la gente joven que se ha alejado mucho del circo. El concepto que teníamos de lo circense, que era de los años 70 y 80, ha sufrido muchos cambios y aquí estamos intentando mostrar una nueva cara", explicó Abel Martin, director de la compañía La Fiesta Escénica, creadora de Luxuria.

LOGRA OBJETIVO

El público no paraba de aplaudir cada número que se ejecutaba: malabares en un aro suspendido en lo alto del teatro, pulsadas sobre una enorme copa de vino, actos de equilibrio y acrobacias aéreas con cintas y trapecios. Pero hubo dos que conquistaron a los presentes: un dúo de acróbatas que hicieron suertes sobre patines y un temerario acto de equilibrio sobre sillas realizado por el artista cubano Rokardi.

"Es un número entretenido, no tiene mucho de erótico, se va más por el lado cómico del show. Disfruto todo el espectáculo porque me encanta mi trabajo y amo lo que hago, no todo el mundo tiene ese privilegio. En ´Luxuria´ tengo dos meses porque vivo en Las Vegas y tengo otros eventos, pero voy y vengo", declaró Rokardi, quien se llevó las palmas esa noche.

UN ESPECTÁCULO de altura.