Circo Atayde lleva su espectáculo al teatro

Con 130 años de tradición, el Circo Atayde Hermanos busca llegar a nuevas generaciones y complacer al público con un espectáculo de calidad ahora en teatro de la mano de Alejandro Gou, aun cuando dicen, la piratería también les ha afectado.

Alfredo Atayde, quien presentó esta semana las Galas de Invierno en el Centro Cultural Teatro 1, explicó cómo ha sido batallar con otros circos que usan el nombre y cómo ha sido trabajar de la mano del productor.

"Busqué a Alex (Alejandro Gou) después de su regreso de un viaje. Nos sentamos a platicar en este mismo teatro y afortunadamente llegamos al mismo entendido de que nos gustaría preservar las Galas de Invierno del circo Atayde Hermanos, que es el circo clásico de México, y que no muera. Por lo que al gobierno lo único que le pediría es: quítenos la piratería, en la misma Ciudad de México hay piratas. Mis tíos, que son el señor Andrés, el señor Alberto y un servidor podemos utilizar la marca, no es sólo un apellido, es una marca", enfatizó.

Alfredo aseguró estar feliz de ver el circo en un teatro en la capital, ya que además de tradición, busca enaltecer el legado que su familia ha construido en más de un siglo, por lo que pidió a la gente apostar por este tipo de producciones nacionales, ya que aseguró, ellos a diferencia de otros circos internacionales, no cuentan con apoyo y respaldo.

"Nos preguntan: '¿cómo podemos diferenciar?' Número uno: el costo; número dos: el venue. Nosotros no cobramos 20 pesos, no podríamos tener una calidad de espectáculo nacional e internacional. La esencia del circo tradicional no muere, no hay un momento bajo como en los otros circos, le tenemos un respeto enorme al público, por eso hemos durado 130 años y eso es lo que creo que nos ha distinguido: el respeto y el amor a lo que presentamos".

"Aquí en México es una odisea hacer circo y hacer teatro también. Yo a mis compañeros de teatro los admiro también porque no hay apoyo a la cultura mexicana. ¿Por qué apoyar? No voy a decir nombres, pero un circo extranjero cuenta con 47 millones de dólares. El gobierno mexicano a nosotros no nos han dado un peso y yo no pido un peso, yo digo: ¡aguas con la piratería! Y visítenos para que no se dejen engañar".

Al mencionar al Cirque Du Soleil, Alfredo añadió: "Yo lo admiro, es una competencia leal, pero nunca voltean a ver lo nacional. Somos, porque me incluyo, muy malinchistas. Qué cuarta transformación ni que nada, la transformación viene de nosotros mismos. El circo es cultura".